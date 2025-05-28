Этим летом водителей в столице ждут новые испытания, а также ограничение движения в Киеве создаст неудобства для пользователей общественного транспорта.

Ограничение движения в Киеве охватит сразу несколько важных улиц из-за проведения ремонтных работ, сообщает Politeka.

Коммунальщики советуют запастись терпением, ведь ограничения движения в Киеве будут достаточно длительными. Речь идет об улице Елизаветы Чавдар на левом берегу и Богатырской на Оболони.

В Дарницком районе, к примеру, ограничение движения в Киеве введены еще с 24 мая и продлятся вплоть до 1 сентября. Сотрудники УК «Киевавтодор» частично перекрыть проезд по улице Елизаветы Чавдар. Участок от Бориса Гмыри до Софии Русовой нуждается в обновлении, так что дорожники из КП ШЭУ уже активно работают.

В планах заменить асфальт, отремонтировать смотровые колодцы, навести порядок с ливнеприемниками и обновить тротуары. К тому же, на этот раз не обойдется без внедрения элементов безбарьерности. На пешеходных переходах снизят бордюры и добавят тактильную плитку, чтобы сделать передвижение более комфортным для маломобильных людей.

Перекрытия дорог будут касаться и водителей, которые ездят на Богатырской. Здесь с 22 мая по 19 июня будет идти капитальный ремонт. Под обновление попадет отрезок между развязками с улицами Полярной и Луговой. Старый асфальт будут снимать, вместо этого будут укладывать новые слои дорожного покрытия.

На время ремонта передвижения транспорта в направлении проспекта Степана Бандеры будет проходить одна полоса с противоположной стороны дороги. Также перекроют путь на двух левооборотных съездах, поэтому следует следить за установленными знаками.

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