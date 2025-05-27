Пенсія не завжди означає повний відпочинок, тому робота для пенсіонерів у Києві залишається актуальною і дає можливість підзаробити.

Робота для пенсіонерів у Києві стала цілком доступною та передбачає різноманітні пропозиції, повідомляє Politeka.

Часто люди старшого віку шукають не тільки додатковий дохід, а й живе спілкування, нові знайомства та можливість відчувати себе корисними. Робота для пенсіонерів у Києві дає таку можливість.

На платформі jooble зазначається, що у столиці можна влаштуватися продавцем-консультантом морозива. Це сезонна робота для пенсіонерів у Києві. Оплата погодинна, плюс додається відсоток від продажів.

Локації зручні, неподалік метро, а отже, й добиратися нескладно. Графік гнучкий, обов’язки прості: продавати морозиво, слідкувати за його якістю і вчасно замовляти нову партію.

Ще один варіант — оператор підлогомийної машини. Графік тут не надто напружений, зміни тривають із сьомої ранку до четвертої дня. Проживання в дні зміни надається, а за потреби можна залишатися й на постійне.

Роботодавець відкрито говорить, що готовий брати літніх людей. Зарплата передбачена в розмірі 10 500. Є й третій варіант — технік-дезінфектор. Цю позицію пропонує компанія, яка займається екологічною безпекою. Зарплата там солідна: від 28 до 30 000.

І що важливо, розглядають кандидатів різного віку, включно з літніми людьми та особами з інвалідністю. Бажано мати водійське посвідчення. Графік стандартний, з понеділка по п’ятницю.

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