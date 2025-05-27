Пенсия не всегда означает полный отдых, поэтому работа для пенсионеров в Киеве остается актуальной и позволяет подзаработать.

Работа для пенсионеров в Киеве стала вполне доступной и предусматривает разные предложения, сообщает Politeka.

Часто люди постарше ищут не только дополнительный доход, но и живое общение, новые знакомства и возможность чувствовать себя полезными. Работа для пенсионеров в Киеве дает возможность.

На платформе jooble говорится, что в столице можно устроиться продавцом-консультантом мороженого. Это сезонная работа для пенсионеров в Киеве. Оплата почасовая, плюс прибавляется процент от продаж.

Локации удобны, недалеко от метро, ​​а значит, и добираться несложно. График гибкий, обязанности просты: продавать мороженое, следить за его качеством и заказывать новую партию.

Еще один вариант – оператор половомоечной машины. График здесь не слишком напряжен, изменения продолжаются с семи утра до четырех дней. Проживание в дни смены предоставляется, а при необходимости можно оставаться и на постоянное.

Работодатель открыто говорит, что готов брать пожилых людей. Зарплата предусмотрена в размере 10 500. Есть и третий вариант – техник-дезинфектор. Эту позицию предлагает компания, занимающаяся экологической безопасностью. Зарплата там солидная: от 28 до 30 тысяч.

И что важно, рассматривают кандидатов всех возрастов, включая пожилых людей и лиц с инвалидностью. Желательно иметь водительское удостоверение. График стандартный, с понедельника по пятницу.

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