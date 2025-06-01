Коммунальщики советуют местным жителям подготовиться к отключению газа на неделю со 2 по 8 июня в Киевской области, поэтому рассказываем детали.

Отключение газа на неделю со 2 по 8 июня в Киевской области коснется нескольких близлежащих населенных пунктов, сообщает Politeka.

Отключение газа на неделю со 2 по 8 июня в Киевской области запланировано в рамках масштабных плановых работ, которые будут производиться для улучшения безопасности и надежности поставок в будущем.

Газовики предупреждают о неудобствах заранее и просят с пониманием отнестись к ситуации. В частности, в Переяславе сообщили, что со 2 числа на определенный период прекратится подача природного голубого топлива.

Причина в технических работах, связанных с заменой важнейшего элемента системы. Речь идет о выключающем устройстве Ду 400, расположенном в газовом колодце. Над его обновлением будут работать специалисты Переяслав-Хмельницкого управления по эксплуатации газового хозяйства.

Планируется, что первые подключения начнутся уже во вторник, на следующий день, после пяти часов вечера. Но есть важное уточнение. Голубое топливо будет возвращаться не сразу во все дома, а только туда, где на момент подключения будут присутствовать жители.

В то же время, отключение газа на неделю со 2 по 8 июня в Киевской области охватит и часть Вышгородского района. Со 2 по 13 число частично прекратят подачу в таких населенных пунктах как Ясногородка, Новоселки, а также на территориях дачных кооперативов Октябрь, Химик и Жемчужина. Все работы будет проводиться местным филиалом компании "Газсети".

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