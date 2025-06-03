Подорожание проезда в Киевской области вынуждает пассажиров перечислять ежедневные расходы, ведь это очень сказывается на финансах.

Подорожание проезда в Киевской области предполагает, что пригородные поездки для жителей Обухова, Украинки и окрестных сел обходятся в большие суммы, сообщает Politeka.

Перевозчики объясняют, что ситуация сложная, и выбора особо нет. Подорожание проезда в Киевской области коснулось маршрутов, обслуживаемых ООО «Обуховтранс». С 6 февраля новые цены уже в действии.

Так, поездка из Украинки или Обухова в Выдубичи стоит 70 гривен. На междугородном направлении тоже существенные изменения. Добраться из Долины в столицу теперь можно только за 115. Водители объясняют, что рост стоимости поездки - это не прихоть, а попытка выжить в условиях войны.

Дорожает все. Горючее, запчасти, страховка, даже электроэнергия. У компаний нет другого выхода, как поднимать тарифы. Иначе есть риск сокращения рейсов или вообще остановка работы.

Глава Ассоциации перевозчиков региона Алексей Павленко говорит, что логичнее было бы повышать цену постепенно. К примеру, на 10 гривен в год. Но держать тариф на уровне довоенного периода просто невозможно.

Последний раз цены пересматривали еще в 2022-м. С тех пор себестоимость перевозок выросла в разы, а тарифы стояли на месте. Подорожание проезда в Киевской области происходит не одномоментно.

Новые тарифы появляются постепенно. И хотя для многих такая новость не из приятных, перевозчики отмечают, что иначе работать уже невозможно.

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Как сообщала Politeka, подорожание проезда: с мая цены поползут вверх.