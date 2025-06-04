С середины мая и почти до середины лета введены ограничения движения в Киеве, поэтому рассказываем, что нужно знать местным.

Ограничения движения в Киеве будут касаться двух важных улиц, где ведутся ремонты, сообщает Politeka.

Как информирует УК "Киевавтодор", коммунальщики предупредили, чтобы водители учли это при планировании поездок и были готовы к переменам на дорогах.

Так, с 21 мая по 15 июля на улице Виктора Некрасова частично ввели ограничение движения в Киеве. Работы продлятся почти два месяца и будут касаться участка от Ивана Выговского в направлении Белицкой.

Дорожники ремонтируют проезжую часть. Важно, что полное перекрытие не предусмотрено, проезд будет частично перекрыт в обоих направлениях. Работы будут проходить поэтапно, а выполнять их планируют только при благоприятных погодных условиях.

Еще один участок, где следует быть осторожным и внимательным – это улица Стройиндустрии. Там ремонт начался 22 мая и продлится до 10 июня. КП ШЭУ "Магистраль" обновит смотровые колодцы, ливнеприемники, а также уложит новый слой асфальта. Здесь тоже не будет полного перекрытия, ремонты будут проходить поэтапно.

Местные просят не игнорировать эти изменения и учитывать ограничения движения в Киеве во время поездок. Конечно, временные неудобства неизбежны, но ремонт необходим для лучшего качества дорог. Власти и коммунальные службы благодарят за понимание и обещают завершить работы в определенные сроки.

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Как сообщала Politeka, подорожание проезда: с мая цены поползут вверх.