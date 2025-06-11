Плановое отключение света в Харьковской области состоится в связи с проведением ремонтных работ на электрооборудовании 13 июня и коснется жителей ряда улиц в городе Дергачи, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Дергачевском РЭС АО "Харьковоблэнерго".

В частности, 13 июня с 09:00 до 17:00 в Дергачах будет временно отключено электричество по следующим адресам: подъезд Ивана Мазепы, подъезд Олега Кошевого, ул. Земборских, Культуры, Ростислава Рыбальченко, улица Садовая, улица Сумский шлях, Виноградивы, Корсиковский, Освитный, Партизанив, Петропавловский и Трудовые переулки.

Энергетики объясняют, что такие работы необходимы для стабильного функционирования электросети, а также для повышения надежности поставок электроэнергии в дальнейшем. В "Харьковоблэнерго" призывают жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее подготовиться к отключению.

Отключение света в Харьковской области продлится весь рабочий день, поэтому жителям следует зарядить мобильные устройства, подготовить необходимые электроприборы и учесть изменение графика в быту.

В случае осложнений или аварийных ситуаций советуют обращаться в местные участки облэнерго или звонить по номерам контакт-центра.

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