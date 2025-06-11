Местным жителям советуют подготовиться и учесть новый график движения транспорта в Кривом Роге, поэтому рассказываем, о чем идет речь.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге затронул городские трамваи, сообщает Politeka.

Речь идет о маршрутах №3 и №4, которые ежедневно перевозят тысячи пассажиров из жилых районов в промышленные объекты. В городе обновили время отправления для обоих направлений как по будням, так и по выходным.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге официально обнародован в местном сообществе. За обновлением стоит коммунальный перевозчик, который продолжает обеспечивать бесплатные поездки автобусами, троллейбусами и трамваями. Уточнения касаются №3 и №4, оба из которых стартуют с улицы Буковинской.

№3 двигается к улице Акционерной. Первый рейс отправляется в 5:13, последний - в 17:04. В обратном направлении из Акционерной он едет в 6:12, 7:38, 16:03 и 18:05. По дороге – знакомые остановки: Украинский, Трампарк, Отчизны, АМКР.

№4 курсирует в сторону ПАО ПГОКа. Стартует с Буковинской в ​​5:15, затем в 7:01, 8:40, 16:05 и 18:12. В обратном направлении он едет в 4:42, а последний рейс отправляется в 17:34.

В горсовете призывают горожан внимательно ознакомиться с изменениями. Новый график движения транспорта в Кривом Роге уже действует, так что пассажирам лучше заранее планировать свои поездки. Если маршруты не подходят – стоит предусмотреть запасной вариант. Это поможет избежать опозданий и других неприятностей.

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