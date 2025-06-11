Новий графік руху транспорту у Кривому Розі торкнувся одного з важливих міських маршрутів, повідомляє Politeka.

Йдеться про трамвай №27, що з’єднує житлові квартали з головною залізничною станцією. Тепер розклад цього трамваю краще пристосований до потреб пасажирів, особливо тих, хто працює в нічні зміни або повертається додому пізно ввечері.

Новий графік руху транспорту у Кривому Розі офіційно представили у спільноті “Транспорт Кривого Рогу”, де зазначили, що оновлення стосується як буднів, так і вихідних. Важливо, що для кожного дня створені окремі часові сітки. Це дозволяє врахувати зміну пасажиропотоку та зробити розклад зручнішим.

Новий графік руху транспорту у Кривому Розі передбачає запуск першого трамвая вже о 03:04 у будні дні. Це дає можливість працівникам нічних змін доїхати до місця роботи без зайвого поспіху чи витрат. Завершується маршрут близько 23-ї години, тож і ті, хто затримався у справах, мають змогу повернутись додому.

У вихідні перевезення залишаються стабільними. Трамвай курсує з високою частотою, зберігаючи доступ до ключових точок на карті міста. Як повідомляють у транспортній службі, такі нововведення розробили з урахуванням щоденних потреб жителів.

Трамвай №27 з’єднує Довгинцівський, площу Домнобудівників, Соборності, Вітчизни, Збагачувальну вулицю та головну залізничну станцію. Таким чином, мешканці мають змогу добиратись у різні частини міста без пересадок.

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