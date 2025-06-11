Новый график движения транспорта в Кривом Роге затронул один из важных городских маршрутов, сообщает Politeka.

Речь идет о трамвае №27, соединяющем жилые кварталы с главной железнодорожной станцией. Теперь расписание этого трамвая лучше приспособлено к потребностям пассажиров, особенно тех, кто работает в ночные смены или возвращается домой поздно вечером.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге официально представили в сообществе "Транспорт Кривого Рога", где отметили, что обновление касается как будней, так и выходных. Важно, что для каждого дня созданы отдельные сетки времени. Это позволяет учесть изменение пассажиропотока и сделать расписание более удобным.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге предполагает запуск первого трамвая уже в 03:04 в будние дни. Это дает возможность работникам ночных смен доехать до места работы без лишней спешки или расходов. Завершается маршрут около 23 часов, поэтому и задержавшиеся по делам могут вернуться домой.

В выходные перевозки остаются стабильными. Трамвай курсирует с высокой частотой, сохраняя доступ к ключевым точкам на карте города. Как сообщают в транспортной службе, подобные нововведения были разработаны с учетом ежедневных потребностей жителей.

Трамвай №27 соединяет Долгинцевский, площадь Домностроителей, Соборности, Отечества, Обогатительную улицу и главную железнодорожную станцию. Таким образом, жители могут добираться в разные части города без пересадок.

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