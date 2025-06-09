Отключение газа в Харькове намечено с 9 по 13 июня в Киевском районе города в связи с проведением плановых работ на газовых сетях, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Харьковский филиал компании «Газсети». В течение этого периода временно будет прекращена подача по ряду адресов на улице Батумской.

В частности, газоснабжение отключат в домах №4, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/6, 4/12, 4/14, 4/27, 4/29-А, 4/29-Б, 4/32, 4/34, 4/45-Б, 4/5 4/62, а также в домах 8, 42, 44, 46, 48, 56, 60 и 62. Представители газовой компании призывают жителей быть осмотрительными и обязательно перекрыть краны перед газовыми приборами на время проведения работ.

После завершения технических мер поставка голубого топлива будет постепенно возобновляться. Впрочем, для этого необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к каждому помещению, чтобы специалисты смогли провести обследование внутридомовых систем.

Подача газа возможна только после осмотра и проверки на герметичность всех соединений в соответствии с действующими нормами.

Отключение газа в Харькове производится с целью обеспечения безопасной эксплуатации сетей и недопущения аварийных ситуаций в будущем.