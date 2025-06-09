Подати документи на отримання субсидії для пенсіонерів у Харківській області можна різними способами.

Субсидії для пенсіонерів у Харківській області залишається одним із основних механізмів державної підтримки на оплату комунальних послуг, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо на даний момент.

Субсидії для пенсіонерів у Харківській області виплачуються в разі, якщо витрати на житлово-комунальні послуги перевищують п’ятнадцять відсотків їхнього сукупного щомісячного доходу. Розмір допомоги визначається індивідуально з урахуванням складу домогосподарства, рівня доходів, типу житла та обсягів споживання послуг.

Подати документи на отримання субсидії для пенсіонерів у Харківській області можна як особисто у відповідному управлінні соціального захисту, так і через онлайн-сервіси Пенсійного фонду.

Для оформлення необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код, довідку про доходи та документи, що підтверджують фактичні витрати на житлово-комунальні послуги. Із першого травня 2025 року Пенсійний фонд розпочав перевірку заявників, які претендують на отримання субсидії в опалювальному сезоні 2025–2026 років. У разі відсутності змін у складі родини чи доходах протягом цього періоду субсидування продовжують автоматично.

Окрема увага приділяється літнім мешканцям сільської місцевості, які працювали в освіті, медицині, культурі або у сфері захисту рослин. Вони мають право на повну компенсацію вартості комунальних послуг. Також передбачені пільги на придбання твердого палива, скрапленого газу та інших ресурсів, необхідних для автономного опалення. Ці пільги діють до завершення опалювального сезону й можуть бути продовжені за рішенням відповідних органів соціального захисту.

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