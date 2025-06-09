Подать документы на получение субсидии для пенсионеров в Харьковской области можно разными способами.

Субсидии для пенсионеров в Харьковской области остаются одним из основных механизмов государственной поддержки на оплату коммунальных услуг, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что известно сейчас.

Субсидии для пенсионеров в Харьковской области выплачиваются, если расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают пятнадцать процентов их совокупного ежемесячного дохода. Размер пособия определяется индивидуально с учетом состава домохозяйства, уровня доходов, типа жилья и объемов потребления комуналки.

Подать документы на получение субсидии для пенсионеров в Харьковской области можно лично в соответствующем управлении социальной защиты, так и через онлайн-сервисы Пенсионного фонда.

Для оформления необходимо предоставить паспорт, идентификационный код, справку о доходах и документах подтверждающих фактические расходы на жилищно-коммунальные услуги. С первого мая 2025 года Пенсионный фонд начал проверку заявителей, претендующих на получение льгот в отопительном сезоне 2025-2026 годов. В случае отсутствия изменений в составе семьи или доходах в течение этого периода субсидирование продолжают автоматически.

Отдельное внимание уделяется пожилым жителям сельской местности, работавшим в образовании, медицине, культуре или в сфере защиты растений. Они имеют право на полное возмещение стоимости коммунальных услуг. Также предусмотрены льготы на покупку твердого топлива, сжиженного газа и других ресурсов, необходимых для автономного отопления. Эти льготы действуют до завершения отопительного сезона и могут быть продлены по решению соответствующих органов социальной защиты.

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