Отключение газа в Одесской области является вынужденной мерой по обеспечению безопасности и надлежащего технического обслуживания газоснабжения в регионе.

Отключение газа в Одесской области запланировано на период с 08:00 16 июня до 20:00 20 июня 2025, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет Южненская городская территориальная община. Причиной стало проведение Южным ЛПУМГ огневых работ на линейной части газопровода-отвода к ОПЗ в селе Визырка.

В этой связи будет приостановлена ​​работа нескольких газорегулирующих станций (ГРС), а именно: ГРС Вызырка (направление ОПЗ и Южное), Шомполы и Доброслав. Это повлечет за собой временное прекращение газоснабжения для потребителей АО «Одессагаз» в этих районах.

Важно отметить, что с 09:00 15 июня до полной остановки будет снижено давление голубого топлива до 2,5 кгс/см2, что связано с подготовительными процессами на магистральных газопроводах перед огненными работами.

Городское общество призывает ответственные службы согласовать отключение голубого топлива, подготовить распределительные газовые сети к переключениям и предоставить письмо о готовности к проведению ремонта.

Отключение газа в Одесской области является вынужденной мерой по обеспечению безопасности и надлежащего технического обслуживания газоснабжения в регионе.

Жителей просят заранее учесть эти изменения в планах. Также следует заранее позаботиться о приготовлении пищи на время проведения работ.

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