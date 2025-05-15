Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області від ООН — це різниця між 3 250 грн і фактичним розміром пенсії.

Діє оновлена грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області, яку продовжено до середини 2025 року, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, хто може отримати виплати від ООН.

Підтримку надає Всесвітня продовольча програма ООН (WFP). На неї можуть розраховувати пенсіонери, які відповідають таким критеріям:

Розмір їхньої пенсії не перевищує 3 250 гривень ;

З 1 березня 2023 року вони не отримували допомогу від інших міжнародних організацій або як внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області від ООН — це різниця між 3 250 грн і фактичним розміром пенсії. Наприклад, якщо пенсіонер отримує 3 100 грн, йому буде призначено доплату у розмірі 150 грн.

Фіндопомога для людей похилого віку надходить безпосередньо на той самий банківський рахунок, на який пенсіонер регулярно отримує свою пенсію.

Важливо: виплата припиняється, якщо пенсіонер втрачає відповідність хоча б одному з вищезазначених критеріїв.

Як людям поважного віку отримати виплати від ООН

Інформація про таких пенсіонерів міститься в базі даних Пенсійного фонду, подавати заяву або запит до Всесвітньої продовольчої програми, або до Пенсійного фонду не потрібно.

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