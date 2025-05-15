Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области от ООН - это разница между 3 250 грн и фактическим размером пенсии.

Действует обновленная денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области, которая продлена до середины 2025 года, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, кто может получить выплаты от ООН.

Поддержку оказывает Всемирная продовольственная программа ООН (WFP). На нее могут рассчитывать пенсионеры, отвечающие следующим критериям:

Размер их пенсионых выплат не превышает 3 250 гривен ;

С 1 марта 2023 года они не получали помощи от других международных организаций или как внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области от ООН – это разница между 3 250 грн и фактическим размером пенсии . Например, если украинец получает 3100 грн, ему будет назначена доплата в размере 150 грн.

Финпомощь для пожилых людей поступает непосредственно на тот же банковский счет, на который регулярно перечисляют пенсию.

Важно: выплата прекращается, если человек теряет соответствие хотя бы одному из вышеперечисленных критериев.

Как людям почтенного возраста получить выплаты от ООН

Информация о таких украинцах содержится в базе данных Пенсионного фонда, подавать заявление или запрос во Всемирную продовольственную программу или в Пенсионный фонд не требуется.

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