Можна отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області можна отримати в благодійних фондах та місцевих хабах, повідомляє Polteka.net.

Розповідаємо детальніше, що відомо.

Гуманітарний штаб надає допомогу соціально вразливим категоріям українців у вигляді гігієнічних наборів. Також тут можна отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Сумській області.

Графік роботи: понеділок — п’ятниця, з 9:00 до 15:00. Адреса: вул. Воскресенська, 16.

Видача гуманітарної допомоги здійснюється двічі на тиждень — у вівторок і п’ятницю. У ці дні:

Видається 200 талонів у порядку живої черги.

Додатково вносять до списку 50 матерів для отримання дитячого харчування та підгузків.

Усі охочі отримати продуктовий набір записуються до списку.

Після цього впродовж наступних двох днів формують пакунки, а зареєстрованих осіб обдзвонюють та запрошують для отримання допомоги.

Також Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради займається реалізацією державної політики у сфері соціального захисту населення. Він забезпечує соціальну підтримку та надання соціальних послуг вразливим групам населення, а також координує роботу комунальних установ соціального захисту.

Департамент допомагає вразливим групам населення, включаючи осіб похилого віку, інвалідів, ветеранів війни, членів сімей загиблих воїнів, військовослужбовців, постраждалих від Чорнобильської катастрофи, малозабезпечені сім'ї та інші. Вони також кординують роздачу безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Сумській області. Знаходяться за адресою: провулок Сурогінський, 2.

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