Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається з метою забезпечення їх необхідними виплатами.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), повідомляє Politeka.net.

Виплати призначені для людей поважного віку, яущо вони мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та нещодавно повернулися до своїх домівок.

Що передбачає грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області:

3600 гривень на кожного члена родини

Виплата здійснюється одним платежем за три місяці

Хто має право на реєстрацію:

Внутрішньо переміщені особи

(Протягом перших 6 місяців після переміщення), якщо:

це один із батьків з однією, кількома дітьми до 18 років або з літніми родичами (55+);

з однією, кількома дітьми до 18 років або з літніми родичами (55+); це самотні люди похилого віку , літня особа з дитиною/дітьми;

, літня особа з дитиною/дітьми; у складі родини є особи з інвалідністю чи хронічними захворюваннями ;

чи ; раніше не отримували допомогу від УВКБ ООН, інших організацій (або термін попередньої підтримки вже закінчився).

Особи, які повернулися з-за кордону після вимушеної евакуації:

родини з одним із батьків та дітьми або літніми родичами;

самотні особи похилого віку або літні люди з дітьми;

родини з людьми з інвалідністю чи серйозними захворюваннями;

не отримували допомогу від УВКБ ООН після повернення.

Отримати грошову допомогу для пенсіонерів у Сумській області можуть усі, хто відповідає вказаним критеріям і потребує підтримки.

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