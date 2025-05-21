Розповідаємо, хто може отримати грошову допомогу для ВПО з Луганської області.

Грошова допомога для ВПО з Луганської області реалізується за програмою «Діти — серце громади», проте її можуть отримати не всі, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли у Луганській ОВА.

Так, у 2025 році в Рубіжанській громаді продовжується реалізація програми одноразової грошової підтримки. Цьогоріч на оздоровлення дітей передбачено 13 мільйонів гривень.

Хто може отримати фіндопомогу

По 10 тисяч гривень на кожну дитину можуть отримати:

зареєстровані мешканці Рубіжанської громади;

внутрішньо переміщені особи (ВПО) , які евакуювалися ще до початку повномасштабного вторгнення;

, які евакуювалися ще до початку повномасштабного вторгнення; іноземці та особи без громадянства, що законно перебували на території громади.

Грошова допомога для ВПО з Луганської області надається батькам або особам, які їх замінюють, за умови виховання дитини.

Як подати документи

Для отримання виплати необхідно подати:

заяву ;

; пакет документів, перелік яких розміщено за спеціальним посиланням (вказаним в офіційних джерелах).

Документи потрібно надсилати на відділення "Нової пошти" №70 у місті Дніпро — на адресу військової адміністрації. Відправлення здійснюється за рахунок заявника.

Після отримання коштів одержувач зобов’язаний надати письмовий звіт про використання допомоги. Форма звіту входить до переліку необхідних документів.

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