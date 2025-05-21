Рассказываем, кто может получить денежную помощь для ВПЛ из Луганской области.

Денежная помощь для ВПЛ из Луганской области реализуется по программе «Дети – сердце общины», однако ее могут получить не все, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в Луганской ОВА.

Так, в 2025 году в Рубежанской общине продолжается реализация программы единовременной денежной поддержки. В этом году на оздоровление детей предусмотрено 13 миллионов гривен .

Кто может получить финпомощь

По 10 тысяч гривен на каждого ребенка могут получить:

зарегистрированные жители Рубежанского общества;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ) , которые эвакуировались еще до начала полномасштабного вторжения;

, которые эвакуировались еще до начала полномасштабного вторжения; иностранцы и лица без гражданства , законно находившиеся на территории общины.

Денежная помощь для ВПЛ из Луганской области предоставляется родителям или лицам, которые их заменяют , при условии воспитания ребенка.

Как подать документы

Для получения выплаты необходимо подать:

заявление ;

; пакет документов, перечень которых размещен по специальной ссылке (указанной в официальных источниках).

Документы нужно посылать на отделение "Новой почты" №70 в городе Днепр - в адрес военной администрации. Отправка осуществляется за счет заявителя .

После получения средств получатель обязан предоставить письменный отчет об использовании помощи. Форма отчета входит в список необходимых документов.

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