Допомога для ВПО у Сумській області у 2025 році, відомо хто отримає грошові виплати від держави та міжнародних партнерів.

У 2025 році внутрішньо переміщені особи (ВПО), які перебувають на території Сумської області, продовжують отримувати виплати як від української держави, так і від міжнародних гуманітарних організацій, передає Politeka.

Одна з важливих ініціатив — фінансова допомога евакуйованим громадянам з прикордонних регіонів, зокрема Сумщини та Харківщини.

Програма була впроваджена влітку 2024 року за сприяння Міністерства соціальної політики України та ЮНІСЕФ.

Кожен евакуйований має право на одноразову грошову допомогу в сумі 10 800 гривень — по 3 600 грн щомісяця протягом трьох місяців.

Хто може отримати гроші:

Сім’ї з дитиною або особою з інвалідністю до 18 років;

Багатодітні родини з неповнолітніми дітьми;

Одинокі матері або батьки, що самостійно виховують дітей;

Малозабезпечені сім’ї з дітьми до 18 років.

Допомога призначається переселенцям, евакуйованим після 1 травня 2024 року з території Сумської області.

До кінця травня 2025 року триває програма підтримки вразливих категорій ВПО, що реалізується спільно Міністерством соцполітики, Пенсійним фондом України та Всесвітньою продовольчою програмою ООН (WFP).

Хто має право на участь у програмі:

Особи, що проживають у районах, де тривають або можливі бойові дії;

Громадяни, чий щомісячний дохід (пенсія чи соцвиплата) становить менше ніж 3 250 грн;

Переселенці, які не отримують іншу підтримку від держави чи міжнародних організацій.

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