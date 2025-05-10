Помощь для ВПЛ в Сумской области в 2025 году, известно кто получит денежные выплаты от государства и международных партнеров.

В 2025 году внутренне перемещенные лица, находящиеся на территории Сумской области, продолжают получать выплаты как от украинского государства, так и от международных гуманитарных организаций, передает Politeka.

Одна из важных инициатив — финансовая помощь эвакуированным гражданам из приграничных регионов, в частности, Сумщины и Харьковщины.

Программа была внедрена летом 2024 при содействии Министерства социальной политики Украины и ЮНИСЕФ.

Каждый эвакуированный имеет право на единовременное пособие в сумме 10 800 гривен — по 3 600 грн ежемесячно в течение трех месяцев.

Кто может получить деньги:

Семьи с ребенком или лицом с инвалидностью младше 18 лет;

Многодетные семьи с несовершеннолетними детьми;

Одинокие матери или родители, самостоятельно воспитывающие детей;

Малообеспеченные семьи с детьми младше 18 лет.

Помощь назначается переселенцам, эвакуированным после 1 мая 2024 г. с территории Сумской области.

До конца мая 2025 года продолжается программа поддержки уязвимых категорий ВПЛ, реализуемая совместно Министерством соцполитики, Пенсионным фондом Украины и Всемирной продовольственной программой ООН (WFP).

Кто имеет право на участие в программе:

Лица, проживающие в районах, где продолжаются или возможны боевые действия;

Граждане, чей ежемесячный доход (пенсия или соцвыплата) составляет менее 3 250 грн;

Переселенцы, которые не получают иной поддержки от государства или международных организаций.

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