Повышение пенсий в Харькове с мая 2025 года, узнайте, кто получит доплаты по возрасту.

В мае 2025 года часть украинских пенсионеров, в частности, жители Харькова , могут рассчитывать на повышение пенсии, речь идет о гражданах, которым предоставляется специальная возрастная доплата, передает Politeka.

Как сообщает ПФУ, средний размер пенсий в Украине растет постепенно, а согласно пенсионному законодательству изменения в начислениях происходят практически ежемесячно.

В мае доплаты получат пенсионеры, которые праздновали день рождения в апреле, ведь именно после достижения определенного возраста начисляется ежемесячная надбавка:

с 70 до 74 лет - 300 грн,

с 75 до 79 лет - 456,

от 80 лет и старше – 570.

Однако эти доплаты в мае будут начислены не полностью, то есть родившиеся в начале апреля получат большую часть доплаты, чем родившиеся в конце месяца.

Дополнительные выплаты предусмотрены только для пенсионеров, общая пенсия которых не превышает 10 340,35 грн.

Обращаться в Пенсионный фонд для оформления этих доплат не нужно — они будут начислены автоматически, на основе уже имеющихся данных в электронной системе.

Доплата рассчитывается не с начала месяца, а начиная со дня рождения, поэтому в первый месяц она будет пропорциональна количеству дней.

С 1 мая рост выплат будет касаться тех, кто достиг 70-летнего возраста, имеет статус пенсионера по возрасту и получает менее 10 340,35 грн в месяц.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, 50% пенсии от заработной платы: часть украинцев может рассчитывать на большие выплаты, кто эти счастливчики.

Также Politeka писала, если есть минимальный стаж и зарплата: назван размер пенсии 65-летней женщины в 2025 году.

Как сообщала Politeka, Доплаты к зарплатам будут получать не только учителя: расширен список счастливчиков.