Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется с целью обеспечения их необходимыми выплатами.

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщает Politeka.net.

Выплаты предназначены для людей преклонного возраста, если они имеют статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и недавно вернулись в свои дома.

Что предусматривает денежная помощь для пенсионеров в Сумской области:

3600 гривен на каждого члена семьи

Выплата производится одним платежом за три месяца

Кто имеет право на регистрацию:

Внутри перемещенные лица

(в течение первых 6 месяцев после перемещения), если:

это один из родителей с одним, несколькими детьми до 18 лет или с пожилыми родственниками (55+);

с одним, несколькими детьми до 18 лет или с пожилыми родственниками (55+); это одинокие пожилые люди , пожилой человек с дитям/детьми;

, пожилой человек с дитям/детьми; в составе семьи есть лица с инвалидностью или хроническими заболеваниями ;

или ; ранее не получали пособия от УВКБ ООН, других организаций (или срок предварительной поддержки уже истек).

Лица, вернувшиеся из-за границы после вынужденной эвакуации :

семьи с одним из родителей и детьми или пожилыми родственниками;

одинокие пожилые люди или пожилые люди с детьми;

семьи с людьми с инвалидностью или серьезными заболеваниями;

не получали денег от УВКБ ООН по возвращении.

Получить денежную помощь для пенсионеров в Сумской области могут все, кто отвечает указанным критериям и нуждается в поддержке.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожской области: какую поддержку можно получить.

Также Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: необходимо подпадать под один из критериев.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: кто именно имеет право на выплаты от ООН.