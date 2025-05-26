Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщает Politeka.net.
Выплаты предназначены для людей преклонного возраста, если они имеют статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и недавно вернулись в свои дома.
Что предусматривает денежная помощь для пенсионеров в Сумской области:
- 3600 гривен на каждого члена семьи
- Выплата производится одним платежом за три месяца
Кто имеет право на регистрацию:
Внутри перемещенные лица
(в течение первых 6 месяцев после перемещения), если:
- это один из родителей с одним, несколькими детьми до 18 лет или с пожилыми родственниками (55+);
- это одинокие пожилые люди, пожилой человек с дитям/детьми;
- в составе семьи есть лица с инвалидностью или хроническими заболеваниями;
- ранее не получали пособия от УВКБ ООН, других организаций (или срок предварительной поддержки уже истек).
Лица, вернувшиеся из-за границы после вынужденной эвакуации :
- семьи с одним из родителей и детьми или пожилыми родственниками;
- одинокие пожилые люди или пожилые люди с детьми;
- семьи с людьми с инвалидностью или серьезными заболеваниями;
- не получали денег от УВКБ ООН по возвращении.
Получить денежную помощь для пенсионеров в Сумской области могут все, кто отвечает указанным критериям и нуждается в поддержке.
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