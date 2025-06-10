Можно получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области можно получить в благотворительных фондах и местных хабах, сообщает Polteka.net.

Рассказываем поподробнее, что известно.

Гуманитарный штаб оказывает помощь уязвимым категориям украинцев в виде гигиенических наборов. Также здесь можно получить бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области.

График работы: понедельник - пятница, с 9:00 до 15:00. Адрес: ул. Воскресенская, 16.

Выдача гуманитарной помощи осуществляется дважды в неделю - во вторник и пятницу. В эти дни:

Выдается 200 талонов в порядке живой очереди.

Дополнительно вносят в список 50 матерей для получения детского питания и подгузников.

Все желающие получить продуктовый набор записываются в список.

После этого в течение следующих двух дней формируют свертки, а зарегистрированных лиц обзванивают и приглашают для получения помощи.

Департамент социальной защиты населения Сумского городского совета занимается реализацией государственной политики в сфере социальной защиты населения. Он обеспечивает поддержку и предоставление социальных услуг уязвимым группам населения, а также координирует работу коммунальных учреждений социальной защиты.

Департамент помогает уязвимым группам населения, включая пожилых людей, инвалидов, ветеранов войны, членов семей погибших воинов, военнослужащих, пострадавших от Чернобыльской катастрофы, малообеспеченные семьи и другие. Они также координируют раздачу бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Сумской области. Находятся по адресу: переулок Сурогонский, 2.

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