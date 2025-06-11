Отключение света в Одесской области происходит в рамках регламентных технических работ, направленных на улучшение качества энергоснабжения.

Отключение света в Одесской области запланировано на 12 июня в рамках Южненского городского территориального общества, сообщает Politeka.

По информации АО «ДТЭК Одесские электросети», в этот день будут проводиться профилактические работы с целью повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварийных ситуаций в электросетях. В этой связи жители некоторых населенных пунктов временно останутся без электроэнергии.

В частности, с 08:00 до 17:00 12 июня 2025 отключение запланировано в пгт Новые Беляри и селе Григоровка. В обоих населенных пунктах электроснабжение будет отсутствовать на улице Черноморской. Работы плановые и проводятся в рамках общей стратегии по модернизации энергосетей.

В компании призывают местных жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее подготовиться к обесточиванию.

Отключение света в Одесской области происходит в рамках регламентных технических работ, направленных на улучшение качества энергоснабжения и снижение рисков аварий в будущем.

После завершения работ электроснабжение будет восстановлено автоматически без дополнительных обращений. О возможных изменениях в графике компания будет уведомлять украинцев дополнительно через официальные каналы.

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