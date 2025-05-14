У травні 2025 року внутрішньо переміщені особи (ВПО) та українці, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ, можуть отримати матеріальну допомогу в Одесі, передає Politeka.
Виплати надаються як державою, так і низкою міжнародних гуманітарних організацій, зокрема благодійним фондом "Право на захист" у співпраці з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).
Подати заявку на багатоцільову підтримку можна в таких містах: Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Київ, Кривий Ріг, Кропивницький, Миколаїв, Суми, Харків та Чернігів.
Право на виплати мають:
Внутрішньо переміщені особи;
Громадяни, які повернулися до свого постійного місця проживання (в тому числі з-за кордону).
Сума складає 3 600 грн на одну особу на три місяці. Загальна виплата — 10 800 грн на кожного члена родини.
Отримати матеріальну допомогу можуть ті, хто:
Не отримував раніше виплат від міжнародних організацій;
Має дохід менше 5 400 грн на особу;
Належить до однієї з таких категорій вразливості:
Категорії одержувачів:
Родини з одним з батьків і дитиною/дітьми до 18 років або з людьми похилого віку (від 55 років);
Родини, які очолює одна чи кілька самотніх осіб похилого віку;
Родини з людьми з інвалідністю або хронічними захворюваннями.
Такі умови діють як для ВПО, так і для осіб, які повернулися до України після евакуації.
Заявку не можуть подати ті, хто вже отримував грошову допомогу від УВКБ ООН або інших гуманітарних організацій.
Наприклад, якщо сім’я вже отримувала 2 220 грн на людину на місяць від іншої структури ООН, УВКБ може відмовити у наданні додаткових виплат.
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