Грошова підтримка для ВПО та постраждалих від війни в Одесі у травні 2025 року, відомо, хто може отримати матеріальну допомогу.

У травні 2025 року внутрішньо переміщені особи (ВПО) та українці, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ, можуть отримати матеріальну допомогу в Одесі, передає Politeka.

Виплати надаються як державою, так і низкою міжнародних гуманітарних організацій, зокрема благодійним фондом "Право на захист" у співпраці з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Подати заявку на багатоцільову підтримку можна в таких містах: Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Київ, Кривий Ріг, Кропивницький, Миколаїв, Суми, Харків та Чернігів.

Право на виплати мають:

Внутрішньо переміщені особи;

Громадяни, які повернулися до свого постійного місця проживання (в тому числі з-за кордону).

Сума складає 3 600 грн на одну особу на три місяці. Загальна виплата — 10 800 грн на кожного члена родини.

Отримати матеріальну допомогу можуть ті, хто:

Не отримував раніше виплат від міжнародних організацій;

Має дохід менше 5 400 грн на особу;

Належить до однієї з таких категорій вразливості:

Категорії одержувачів:

Родини з одним з батьків і дитиною/дітьми до 18 років або з людьми похилого віку (від 55 років);

Родини, які очолює одна чи кілька самотніх осіб похилого віку;

Родини з людьми з інвалідністю або хронічними захворюваннями.

Такі умови діють як для ВПО, так і для осіб, які повернулися до України після евакуації.

Заявку не можуть подати ті, хто вже отримував грошову допомогу від УВКБ ООН або інших гуманітарних організацій.

Наприклад, якщо сім’я вже отримувала 2 220 грн на людину на місяць від іншої структури ООН, УВКБ може відмовити у наданні додаткових виплат.

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