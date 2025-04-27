У зв’язку з війною в Україні тисячі українців змушені були стати ВПО (переселенцями) в Одесі та області, тому їх варто знати про нові правила, передає Politeka.
Щоб не втратити право на соціальні виплати, переселенцям в Одесі слід знати про нові правила.
Експерт Сергій Коробкін зауважив, що частина пенсіонерів зі статусом ВПО має обов’язково звернутися до Пенсійного фонду України. В іншому випадку виплата нарахування грошей може бути припинена.
Ці вимоги регулюються Постановою Кабінету Міністрів №299, яка визначає порядок нарахування, довічного грошового утримання та страхових виплат у разі професійних захворювань чи нещасних випадків на виробництві.
Документом передбачено, що нарахування не здійснюються для громадян, які постійно перебувають у росії або на тимчасово окупованих територіях України.
Щоб поновити їх, особи з таких територій зобов’язані пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня поточного року.
У разі, якщо протягом шести місяців не було витрат з банківського рахунку та не проведено ідентифікацію, ПФУ автоматично призупиняє виплати.
Пенсіонери, які залишаються в окупації або переїхали на підконтрольну територію, можуть отримувати гроші лише за умови, що не користуються виплатами від окупаційної влади. Для цього необхідно подати відповідну заяву до ПФУ.
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