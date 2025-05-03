Якщо ви шукаєте можливість отримати грошову допомогу в Одесі, існує спеціальна програма, яка може вам допомогти.

Грошова допомога доступна для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які наразі мешкають у місті Одеса або в області, передає Politeka.

У межах проєкту «Житло для вразливих домогосподарств в Україні IV» відкрито реєстрацію на отримання:

Грошової допомоги для оренди житла.

Компенсації витрат на комунальні послуги терміном до шести місяців.

Пенсіонери та інші учасники програми мають можливість самостійно обирати житло для проживання. Протягом усього періоду їх супроводжуватимуть кейс-менеджери, які допоможуть адаптуватися до нової громади.

Подати заявку на участь у програмі можуть:

Особи, щопроживають у місцях колективного перебування.

Люди, яким загрожує виселення з орендованого житла.

Внутрішньо переміщені особи з офіційною реєстрацією, виданою після серпня 2024 року.

Представники вразливих груп населення, зокрема постраждалі від насильства.

Грошова допомога також доступна пенсіонерам, що мають обмежений дохід та потребують соціальної підтримки.

Для подачі заявки потрібно:

Заповнити спеціальну Google-форму.

Дочекатися дзвінка представника Caritas, який призначить співбесіду.

Підготувати пакет документів:

Паспорт громадянина України або ID-картка.

Ідентифікаційний код (ІПН).

Довідка ВПО.

Договір оренди житла.

Документ, що підтверджує належність до вразливої категорії (за наявності).

Проєкт здійснюється за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) у партнерстві з Caritas Ukraine.

Телефон гарячої лінії для консультацій: 0 800 336 734.

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