В Одесі продовжують виплати грошової допомоги, зокрема одиноким пенсіонерам, від УВКБ ООН, відомо, хто може отримати 10 800 грн.

Із 3 січня 2025 року в Одесі триває реалізація програми допомоги одиноких пенсіонерів та вразливих категорій населення в рамках ініціативи Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), повідомляє Politeka.

Розмір допомоги становить 3 600 грн щомісяця. Загальна сума виплат за три місяці — 10 800 грн на кожного члена родини.

Отримати грошову допомогу можуть українці, які:

мають дохід нижчий за 5 400 грн на 1 особу;

є ВПО, які переїхали протягом останніх 6 місяців у межах України;

не брали участі у програмах грошової допомоги УВКБ ООН та не отримували підтримки від інших організацій упродовж останніх трьох місяців;

повернулися до місця постійного проживання в Україні після переміщення внаслідок війни (з 24 лютого 2022 року).

Важливо: заявники не повинні мати інших грошових виплат за останні 3 місяці.

Претенденти мають також відповідати принаймні одному з наведених критеріїв:

родини з одним з батьків (мама або тато) з дітьми до 18 років, віком від 55 років;

сім'ї, які очолює самотній пенсіонер похилого віку (від 55 років) чи людина, що виховує 1 чи більше дітей;

родини, де є люди з інвалідністю, хронічними захворюваннями або іншими особливими потребами.

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