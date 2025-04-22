В Одессе продолжают выплаты денежной помощи, в том числе одиноким пенсионерам от УВКБ ООН, известно, кто может получить 10 800 грн.

С 3 января 2025 г. в Одессе продолжается реализация программы помощи одиноких пенсионеров и уязвимых категорий населения в рамках инициативы Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщает Politeka.

Размер пособия составляет 3600 грн ежемесячно. Общая сумма выплат за три месяца – 10 800 грн на каждого члена семьи.

Получить денежную помощь могут украинцы, которые:

имеют доход ниже 5 400 грн на 1 человека;

есть ВПЛ, которые переехали в течение последних 6 месяцев в пределах Украины;

не участвовали в программах денежной помощи УВКБ ООН и не получали поддержки от других организаций за последние три месяца;

вернулись к месту постоянного проживания в Украине после перемещения в результате войны (с 24 февраля 2022 года).

Важно: заявители не должны иметь других денежных выплат за последние 3 месяца.

Претенденты должны также соответствовать хотя бы одному из приведенных критериев:

семьи с одним из родителей (мама или папа) с детьми до 18 лет, старше 55 лет;

семьи, которые возглавляет одинокий пожилой пенсионер (от 55 лет) или человек, воспитывающий 1 или более детей;

семьи, где есть люди с инвалидностью, хроническими заболеваниями или другими особыми потребностями.

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