Если вы ищете возможность получить денежную помощь в Одессе, существует специальная программа, которая может вам помочь.

Денежная помощь доступна для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые живут в городе Одесса или в области, передает Politeka.

В рамках проекта «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV» открыта регистрация на получение:

Денежная помощь для аренды жилья.

Компенсации расходов на коммунальные услуги на срок до шести месяцев.

Пенсионеры и другие участники программы имеют возможность самостоятельно выбирать жилье для проживания.

Подать заявку на участие в программе могут:

Лица, проживающие в местах коллективного пребывания.

Люди, которым грозит выселение из арендуемого жилья.

Внутри перемещенные лица с официальной регистрацией, выданной после августа 2024 года.

Представители уязвимых групп населения, в том числе пострадавших от насилия.

Денежная помощь также доступна пенсионерам, имеющим ограниченный доход и нуждающимся в социальной поддержке.

Для подачи заявки требуется:

Заполнить специальную форму Google.

Дождаться звонка представителя Caritas, назначившего собеседование.

Подготовить пакет документов:

Паспорт гражданина Украины или ID-карты.

Идентификационный код (ИНН).

Справка ВПЛ.

Договор аренды жилья.

Документ, подтверждающий принадлежность к уязвимой категории (при наличии).

Проект осуществляется при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) в партнерстве с Caritas Ukraine.

Телефон горячей линии для консультаций: 0800336734.

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