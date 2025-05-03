Денежная помощь доступна для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые живут в городе Одесса или в области, передает Politeka.
В рамках проекта «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV» открыта регистрация на получение:
Денежная помощь для аренды жилья.
Компенсации расходов на коммунальные услуги на срок до шести месяцев.
Пенсионеры и другие участники программы имеют возможность самостоятельно выбирать жилье для проживания.
Подать заявку на участие в программе могут:
Лица, проживающие в местах коллективного пребывания.
Люди, которым грозит выселение из арендуемого жилья.
Внутри перемещенные лица с официальной регистрацией, выданной после августа 2024 года.
Представители уязвимых групп населения, в том числе пострадавших от насилия.
Денежная помощь также доступна пенсионерам, имеющим ограниченный доход и нуждающимся в социальной поддержке.
Для подачи заявки требуется:
- Заполнить специальную форму Google.
- Дождаться звонка представителя Caritas, назначившего собеседование.
- Подготовить пакет документов:
- Паспорт гражданина Украины или ID-карты.
- Идентификационный код (ИНН).
- Справка ВПЛ.
- Договор аренды жилья.
- Документ, подтверждающий принадлежность к уязвимой категории (при наличии).
Проект осуществляется при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) в партнерстве с Caritas Ukraine.
Телефон горячей линии для консультаций: 0800336734.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, о новых правилах для переселенцев в Одессе: кто останется без выплат в 2025 году
Также Politeka писала, кто получит повышенные выплаты в мае, названные суммы.
Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: как получить.