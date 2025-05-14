Денежная поддержка для ВПЛ и пострадавших от войны в Одессе в мае 2025 года, известно, кто может получить материальную помощь.

В мае 2025 года внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и украинцы, пострадавшие в результате вооруженной агрессии РФ, могут получить материальную помощь в Одессе, передает Politeka.

Выплаты предоставляются как государством, так и рядом международных гуманитарных организаций, в частности, благотворительным фондом "Право на защиту" в сотрудничестве с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Подать заявку на многоцелевую поддержку можно в городах: Одесса, Днепр, Запорожье, Киев, Кривой Рог, Кропивницкий, Николаев, Сумы, Харьков и Чернигов.

Право на выплаты имеют:

Внутри перемещенные лица;

Граждане, вернувшиеся к своему постоянному месту жительства (в том числе из-за границы).

Сумма составляет 3 600 грн. на человека на три месяца. Общая выплата — 10 800 грн. на каждого члена семьи.

Получить материальную помощь могут те, кто:

Не получал ранее выплаты от международных организаций;

Имеет доход менее 5400 грн на человека;

Принадлежит к одной из следующих категорий уязвимости:

Категории получателей:

Семьи с одним из родителей и ребенком/детями до 18 лет или с пожилыми людьми (от 55 лет);

Семьи, которые возглавляет один или несколько одиноких пожилых людей;

Семьи с людьми с инвалидностью или хроническими заболеваниями.

Такие условия действуют как для ВПЛ, так и для лиц, вернувшихся в Украину после эвакуации.

Заявку не могут подать уже получавшие денежную помощь от УВКБ ООН или других гуманитарных организаций.

К примеру, если семья уже получала 2 220 грн на человека в месяц от другой структуры ООН, УВКБ может отказать в предоставлении дополнительных выплат.

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