ВПО, змушені залишити свої будинки через війну, мають шанс отримати безкоштовне житло в Одесі.

Безкоштовне житло для ВПО в Одесі дізнайтесь, як отримати тимчасовий притулок від фонду «Шлях до Дому», передає Politeka.

Війна змінила життя мільйонів українців і пошук безпечного житла залишається актуальним завданням для внутрішньо переміщених осіб.

В Одесі одним із надійних рішень став проект благодійного фонду «Шлях до Дому», який надає безкоштовне тимчасове дах для переселенців.

Де знаходиться центр і кого приймають:

Центр прийому переселенців розташований за адресою:

вул. Софіївська, 10.

Тут із теплом та розумінням приймають жінок з дітьми та сім'ї. Самотніх чоловіків, на жаль, не заселяють. Проживання можливе від одного до одного місяця, залежно від наявності вільних місць.

Заселення здійснюється за попереднім записом. Уточнити наявність місць можна за телефоном у координатора Інни: 063 904 00 22.

Що пропонують переселенцям:

комфортні умови проживання;

допомога у догляді дітей;

підтримка та розуміння у важкий період;

можливість відпочити та відновитися після пережитого.

Це не просто дах — це можливість тимчасово набути стабільності та відчути себе в безпеці.

Окрім будинку, фонд також організує евакуацію жінок та дітей із зон активних бойових дій. Зокрема, йдеться про такі населені пункти, як Миколаїв, Очаків та інші міста, де ситуація залишається напруженою.

Координацію евакуаційних виїздів здійснює Валерій. Звернутись до неї можна за телефоном: 063 213 12 85.

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