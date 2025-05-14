У ВПЛ, вынужденных покинуть свои дома из-за войны, есть шанс получить бесплатное жилье в Одессе.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе, узнайте, как получить временный приют от фонда «Путь к Дому», передает Politeka.

Война изменила жизни миллионов украинцев, и поиск безопасного жилья остаётся актуальной задачей для внутренне перемещённых лиц.

В Одессе одним из надёжных решений стал проект благотворительного фонда «Путь к Дому», предоставляющий бесплатное временное кров для переселенцев.

Где находится центр и кого принимают:

Центр приема переселенцев расположен, по адресу:

ул. Софиевская, 10.

Здесь с теплом и пониманием принимают женщин с детьми и семьи. Одиноких мужчин, к сожалению, не заселяют. Проживание возможно от одного дня до одного месяца, в зависимости от наличия свободных мест.

Заселение осуществляется по предварительной записи. Уточнить наличие мест можно по телефону у координатора Инны: 063 904 00 22.

Что предлагают переселенцам:

комфортные условия проживания;

помощь в уходе за детьми;

поддержка и понимание в трудный период;

возможность отдохнуть и восстановиться после пережитого.

Это не просто кров — это возможность временно обрести стабильность и почувствовать себя в безопасности.

Кроме дома, фонд также организует эвакуацию женщин и детей из зон активных боевых действий. В частности, речь идёт о таких населённых пунктах, как Николаев, Очаков и другие города, где ситуация остаётся напряжённой.

Координацию эвакуационных выездов осуществляет Валерия. Обратиться к ней можно по телефону: 063 213 12 85.

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