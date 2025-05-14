Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе, узнайте, как получить временный приют от фонда «Путь к Дому», передает Politeka.
Война изменила жизни миллионов украинцев, и поиск безопасного жилья остаётся актуальной задачей для внутренне перемещённых лиц.
В Одессе одним из надёжных решений стал проект благотворительного фонда «Путь к Дому», предоставляющий бесплатное временное кров для переселенцев.
Где находится центр и кого принимают:
Центр приема переселенцев расположен, по адресу:
ул. Софиевская, 10.
Здесь с теплом и пониманием принимают женщин с детьми и семьи. Одиноких мужчин, к сожалению, не заселяют. Проживание возможно от одного дня до одного месяца, в зависимости от наличия свободных мест.
Заселение осуществляется по предварительной записи. Уточнить наличие мест можно по телефону у координатора Инны: 063 904 00 22.
Что предлагают переселенцам:
- комфортные условия проживания;
- помощь в уходе за детьми;
- поддержка и понимание в трудный период;
- возможность отдохнуть и восстановиться после пережитого.
Это не просто кров — это возможность временно обрести стабильность и почувствовать себя в безопасности.
Кроме дома, фонд также организует эвакуацию женщин и детей из зон активных боевых действий. В частности, речь идёт о таких населённых пунктах, как Николаев, Очаков и другие города, где ситуация остаётся напряжённой.
Координацию эвакуационных выездов осуществляет Валерия. Обратиться к ней можно по телефону: 063 213 12 85.
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