Подорожчання проїзду в Одеській області викликало хвилю невдоволення серед місцевих мешканців, адже це відображається на сімейному бюджеті.

Подорожчання проїзду в Одеській області передбачає, що з лютого нові тарифи торкнулися як маршруток, так і електротранспорту в кількох містах, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду в Одеській області зачепило й школярів, і студентів, і працівників. Міська влада пояснює зміни новими економічними умовами, мовляв, без них перевізники просто не виживуть.

Тепер для учнів денних шкіл проїзний на трамвай або тролейбус коштує 120 гривень. Якщо ж дитина їздить на обох видах транспорту, доведеться викласти вже 160. Ще більше витрат чекає на студентів та учнів профтехучилищ.

Для них подорожчання проїзду в Одеській області означає 240 гривень за один вид транспорту або 340 за два. Не надто приємна арифметика, особливо якщо врахувати, що більшість молоді користується громадським транспортом щодня.

Для працівників установ, які оплачують безготівково, місячний квиток обійдеться у 630 грн. А комбінований варіант з трамваєм і тролейбусом вже потягне на всі 756. Звичайним мешканцям доведеться платити 420 або 567 грн відповідно до обраного формату.

У місті Ізмаїл ситуація теж змінилася. З лютого там квиток у маршрутках коштує вже 20 грн. Перевізники надали владі свої розрахунки, і на засіданні виконкому було вирішено погодитися з новими тарифами.

Втім, школярам залишили послаблення. Протягом навчального року вони платитимуть 5, а на канікулах — 10. Але є нюанс. Щоб скористатися пільгою, учень повинен мати при собі дійсний учнівський квиток. Його перевірятимуть у дітей віком від 10 років.

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