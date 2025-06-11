Подорожание проезда в Одесской области вызвало волну недовольства среди местных жителей, ведь это отражается на семейном бюджете.

Подорожание проезда в Одесской области предполагает, что с февраля новые тарифы затронули как маршрутки, так и электротранспорт в нескольких городах, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Одесской области задело и школьников, и студентов, и работников. Городские власти объясняют изменения новыми экономическими условиями, мол, без них перевозчики просто не выживут.

Теперь для учащихся дневных школ проездной на трамвай или троллейбус стоит 120 гривен. Если же ребенок ездит на обоих видах транспорта, придется выложить уже 160. Еще больше затрат ждет студентов и учащихся профтехучилищ.

Для них подорожание проезда в Одесской области означает 240 гривен за один вид транспорта или 340 за два. Не слишком приятная арифметика, особенно если учесть, что большинство молодежи пользуются общественным транспортом каждый день.

Для работников учреждений, оплачивающих безналично, месячный билет обойдется в 630 грн. А комбинированный вариант с трамваем и троллейбусом уже потянет на все 756. Обычным жителям придется платить 420 или 567 грн в соответствии с выбранным форматом.

В Измаиле ситуация тоже изменилась. С февраля там билет в маршрутках стоит уже 20 грн. Перевозчики предоставили властям свои расчеты и на заседании исполкома было решено согласиться с новыми тарифами.

Впрочем, школьникам оставили послабление. За учебный год они будут платить 5, а на каникулах — 10. Но есть нюанс. Чтобы воспользоваться льготой, учащийся должен иметь при себе действительный учащийся билет. Его будут проверять у детей от 10 лет.

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