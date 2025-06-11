Не забудьте учесть прогноз погоды при планировании своих дел и отдыха.

Прогноз погоды в Украине предусматривает разные условия в регионах, поэтому следует быть готовыми к изменению атмосферных явлений, сообщает Politeka.

12 июня в Украине ожидается переменная облачность с осадками в ряде регионов. В Харькове в течение дня будет облачно, вечером будет идти дождь, который продержится до ночи. Температура воздуха будет колебаться от +16 до +20 градусов, ветер умеренный.

Народный прогноз в этот день связывает его с змеиным — считалось, что змеи выходят в леса и убивать их опасно. Традиционно 12 июня сажали бобы, а внимательные наблюдатели обращали внимание на пауков, работают ли они усиленно — это указывало на изменение погодных условий.

В Киеве с утра облачно, ночью и вечером пройдут небольшие осадки, днем ​​осадки временно прекратятся. Температура от +13 до +18 градусов, ветер слабый. Львов встретит день с облаками и без осадков, с прояснениями вечера, а Одесса — с ясным утром и пасмурной атмосферой во второй половине дня, небольшой ночной дождь.

13 и 14 июня прогнозируют дальнейшее усиление дождей в Харькове и Киеве, в то время как на западе страны (Львов) и юге (Одесса) осадки будут слабыми или отсутствовать. Температура воздуха будет постепенно повышаться, достигая +22…+25 градусов.

Погода напоминает нам о древних приметах: если кукушка кует долго — ожидается теплая и ясная погода.

Не забудьте учесть прогноз погоды в Украине при планировании своих дел и отдыха.

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