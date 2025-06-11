Правительство рассматривает возможные изменения повышения тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области, в частности на водоснабжение и водоотвод, сообщает Politeka.

В настоящее время обсуждается проект постановления, который рекомендует местным органам власти не повышать цены и сохранять их на уровне по состоянию на 24 февраля 2022 года - начало военных действий в Украине.

В то же время если стоимость не будет увеличена, разницу между экономически обоснованными и фактическими тарифами предлагают компенсировать из местных бюджетов.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что отсутствие такой компенсации может привести к убыточной работе водоканалов, что окажет негативное влияние на качество услуг и их стабильность.

Документ также уточняет условия инвестиционной деятельности для предприятий водоснабжения в зонах боевых действий или временной оккупации, допуская приостановку инвестиций, если средства будут направлены на оплату энергоносителей и обеспечение функционирования.

В настоящее время мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области действует только для газа, теплоснабжения и горячего водоснабжения, а на воду и канализацию такое ограничение не распространяется, что создает правовую «серую зону». Именно для урегулирования этой ситуации и разрабатывается проект постановления.

Пока изменения не приняты, окончательное решение о ценовом увеличении остается за Национальной комиссией по регулированию энергетики и местными властями Николаевской области.

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