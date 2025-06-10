Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаєвській області надаватиметься щомісяця.

Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаєвській області надається від ВПП ООН через партнера ADRA Ukraine, повідомляє Politeka.net.

Про це інформує одна з міськрад тергромад, де реалізовуватимуть відповідну програму.

Починаючи з червня, Всесвітня продовольча програма ООН змінює формат фіндопомоги людям похилого віку на Миколаївщині у трьох громадах — Галицинівській, Шевченківській та Первомайській. Замість традиційної роздачі гуманітарних товарів тут запроваджується секторальна фінансова підтримка.

Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаєвській області надаватиметься щомісяця, відповідно до наявного фінансування та актуальних потреб мешканців.

У червні жителі цих громад, які скористаються переказом через банківський рахунок IBAN або систему Western Union, зможуть отримати 1200 гривень на одну особу.

Ті, хто обере варіант виплати через Укрпошту, отримають грошову допомогу у липні одразу за два місяці — червень і липень.

Детальні інструкції щодо подання заявок незабаром надасть громадська організація "Адвентистське агентство розвитку та допомоги" (ADRA Ukraine) — партнер ООН у реалізації цієї ініціативи. Інформацію буде доведено до мешканців громад додатково.

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