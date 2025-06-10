Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области будет предоставляться ежемесячно.

Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области предоставляется от ВПП ООН через партнера ADRA Ukraine, сообщает Politeka.net.

Об этом информирует один из горсоветов тергромад, где будут реализовывать соответствующую программу.

Начиная с июня Всемирная продовольственная программа ООН изменяет формат финпомощи пожилым людям на Николаевщине в трех общинах — Галицыновской, Шевченковской и Первомайской. Вместо традиционной раздачи гуманитарных товаров здесь вводится секторальная финансовая поддержка.

Денежная помощь для пенсионеров в Николаевской области будет предоставляться ежемесячно, в соответствии с имеющимся финансированием и актуальными потребностями жителей.

В июне жители этих общин, которые воспользуются переводом через банковский счет IBAN или систему Western Union, смогут получить 1200 гривен на одного человека.

Те, кто выберет вариант выплаты через Укрпочту, получат пособие в июле сразу за два месяца — июнь и июль.

Подробные инструкции по подаче заявок в скором времени предоставит общественная организация "Адвентистское агентство развития и помощи" (ADRA Ukraine) — партнер ООН по реализации этой инициативы. Информация будет доведена до жителей общин дополнительно.

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