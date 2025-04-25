Подорожание продуктов в Харькове стало заметным даже для тех, кто не привык считать каждую гривну в магазине.

Подорожание продуктов в Харькове особенно отразилось на молочке, мясе и сезонных овощах, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, причины подорожания продуктов в Харькове вполне очевидны. Это, в первую очередь, инфляция, достигшая пика по всей стране.

На полках супермаркета Рост, молоко 2,5% жирности от "Галичины" сейчас стоит около тридцати гривен. Сметана тянет уже через пятьдесят пять, а обычный йогурт "Персик" - двадцать три.

Подорожание продуктов в Харькове также сказалось на мясе. Да, свинина в том же магазине взлетела до двухсот восьмидесяти за килограмм. Куриный фарш стоит около ста семидесяти пяти, а сосиски из индейки, которые раньше можно было позволить себе чаще, теперь обойдутся почти в сто восемьдесят.

Свежие фрукты следуют. Цена бананов и апельсинов приблизилась к отметке 70. Яблоки сорта "Ред-Чиф" уже почти 60. Овощи тоже не порадовали. Огурцы стали одними из самых дорогих – 135. Помидоры, капуста и особенно перец тоже подскочили в стоимости. Желтый сладкий перец в некоторых магазинах стоит более 240-ти.

Крупы пока держатся, но не без сюрпризов. Гречка, рис басмати, кус-кус и макароны постепенно растут в цене. Например, килограмм риса "Горсточка" сейчас обойдется в 169. Даже макароны уже не так дешевы, упаковка стоит около 60.

Такая ситуация вызывает тревогу многих местных жителей. Люди меняют повадки, отказываются от части привычных покупок, ищут акции и экономят. И хотя прогнозов по снижению цен пока нет.

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