У квітні 2025 року зафіксовано подорожчання круп в Одесі, повідомляє Politeka.

Моніторинг проведений в місцевій мережі супермаркетів Таврія В.

Зокрема, цінник на крупу гречану “Хуторок” (800 г) зріс до 41.80 грн, що є значним підвищенням порівняно з попередніми періодами. Ціни на інші продукти також показали тенденцію до зростання.

Рис “Attuale” (1 кг) тепер коштує 83.80 гривні, що трішки дорожче, ніж було раніше. Пшенична крупа “Українська Зірка” (800 г) наразі продається за 16.70 грн, що є оптимальним варіантом для покупців, які шукають бюджетні рішення. Овсяна “Козуб Продукт” (500 г) тепер коштує 23.00, але при акційних пропозиціях ціна знижується до 32.50 за упаковку, якщо оформити доставку до 22 квітня 2025 року.

Що стосується манної, то ціна на “Хуторок” (800 г) залишилася на рівні 31.30 гривні. Перлова крупа “Українська Зірка” (1 кг) тепер коштує 19.90, що також є підвищенням від попередніх цін.

Подорожчання круп в Одесі пояснюється низкою економічних факторів, серед яких зростання витрат на виробництво та транспортування товарів. Це може стати причиною збільшення цінників на ці товари й в інших супермаркетах міста. Покупцям варто бути готовими до подальших змін і звертати увагу на спеціальні пропозиції та акції.

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