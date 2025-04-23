В апреле 2025 зафиксировано подорожание круп в Одессе, сообщает Politeka.

Мониторинг проведён в местной сети супермаркетов Таврия В.

В частности, ценник на крупу гречневую "Хуторок" (800 г) вырос до 41.80 грн, что является значительным повышением по сравнению с предыдущими периодами. Цены на другие продукты также показали тенденцию роста.

Рис Attuale (1 кг) теперь стоит 83.80 гривны, что немного дороже, чем было раньше. Пшеничная крупа "Украинская Звезда" (800 г) продается за 16.70 грн, что является оптимальным вариантом для покупателей, которые ищут бюджетные решения. Овсяная Козуб Продукт (500 г) теперь стоит 23.00, но при акционных предложениях цена снижается до 32.50 за упаковку, если оформить доставку до 22 апреля 2025 года.

Что касается манной, то цена на Хуторок (800 г) осталась на уровне 31.30 гривны. Жемчужная крупа "Украинская Звезда" (1 кг) теперь стоит 19.90, что также является повышением от предыдущих цен.

Подорожание круп в Одессе объясняется рядом экономических факторов, среди которых рост затрат на производство и транспортировку товаров. Это может послужить причиной увеличения ценников на эти товары и в других супермаркетах города. Покупателям следует быть готовыми к дальнейшим изменениям и обращать внимание на специальные предложения и акции.

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