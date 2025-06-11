Люди из разных уголков Украины уже почувствовали, как подорожание проезда бьет по кошелькам, сообщает Politeka.
В первую очередь, подорожание проезда отразилось на Киевской, Львовской и Сумской областях. В Киевской области, в частности в Обухове и близлежащих селах, повышение цен произошло еще 6 февраля.
Здесь тариф на маршрутки ООО «Обуховтранс» теперь составляет 70 гривен за поездку из Украинки или Обухова в Выдубичи. На междугородных маршрутах цены также ощутимо выросли. К примеру, билет из Долины в столицу теперь стоит 115, а из Обухова — 45.
Что касается Львовщины, то подорожание проезда здесь затронуло пригородные и междугородные маршруты, где тарифы выросли примерно на 15–20 процентов. Самый дешевый билет сейчас стартует с 30 грн. Особенно остро это почувствовали пассажиры Каменка-Бугского и Стрыйского направлений. Поездка из Жовтанцев во Львов поднялась с 40 до 50.
В Сумской области также местные увидели резкий скачок стоимости билетов. В Глухове с 1 мая городские власти утвердили новые расценки. В результате на маршруте №6 от Шевченко до Путивльской приходится платить 15, а для школьников установили льготную цену в 10 грн. Такой же тариф действует на маршруте №8-П, пролегающем из Слипорода в центр города.
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