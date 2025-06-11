Подорожание проезда стало одной из самых обсуждаемых тем начала года во многих регионах нашей страны, так что рассказываем подробнее.

Люди из разных уголков Украины уже почувствовали, как подорожание проезда бьет по кошелькам, сообщает Politeka.

В первую очередь, подорожание проезда отразилось на Киевской, Львовской и Сумской областях. В Киевской области, в частности в Обухове и близлежащих селах, повышение цен произошло еще 6 февраля.

Здесь тариф на маршрутки ООО «Обуховтранс» теперь составляет 70 гривен за поездку из Украинки или Обухова в Выдубичи. На междугородных маршрутах цены также ощутимо выросли. К примеру, билет из Долины в столицу теперь стоит 115, а из Обухова — 45.

Что касается Львовщины, то подорожание проезда здесь затронуло пригородные и междугородные маршруты, где тарифы выросли примерно на 15–20 процентов. Самый дешевый билет сейчас стартует с 30 грн. Особенно остро это почувствовали пассажиры Каменка-Бугского и Стрыйского направлений. Поездка из Жовтанцев во Львов поднялась с 40 до 50.

В Сумской области также местные увидели резкий скачок стоимости билетов. В Глухове с 1 мая городские власти утвердили новые расценки. В результате на маршруте №6 от Шевченко до Путивльской приходится платить 15, а для школьников установили льготную цену в 10 грн. Такой же тариф действует на маршруте №8-П, пролегающем из Слипорода в центр города.

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