Отключение газа во Львовской области производится с целью обеспечения безопасности и стабильного функционирования системы в осенне-зимний период.

С 12 июня из-за плановых технических работ произойдет отключение газа во Львовской области, в результате чего жители нескольких населенных пунктов на Стрыйщине останутся без газоснабжения почти на двое суток, сообщает Politeka.

Об этом информируют во Львовском филиале компании "Газсети".

Отключение начнется в четверг, 12 июня, в 09.00. Подачу обещают возобновить не раньше 17:00 в пятницу, 13 июня. Причина обесточивания – проведение плановых работ на системе распределения природного газа.

Временное прекращение газоснабжения коснется жителей таких сел: Великие Дедушичи, Малые Дидушичи, Воля Задеревацкая, Задеревач, Сихов, Подорожное, Ланы-Соколовские, Угильня, а также еще 13 других населенных пунктов, названия которых не обнародованы, но также входят в их зоны.

Специалисты просят жителей соблюдать осторожность, соблюдать правила безопасности и не пытаться самостоятельно включать газ. После завершения работ специалисты постепенно возобновят подачу голубого топлива в дома.

В случае возникновения вопросов жителям рекомендуют обращаться в контактный центр "Газсети" или в местные представительства компании.

Отключение газа во Львовской области производится с целью обеспечения безопасности и стабильного функционирования системы в осенне-зимний период.

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