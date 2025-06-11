Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове доступно ограниченному количеству людей, поэтому заинтересованным рекомендуется обращаться без промедлений.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предлагают небезразличные граждане, готовые предоставить комнаты или часть дома в пользование на безвозмездной основе, сообщает Politeka.

В частности, один из вариантов – отдельная комната в трехкомнатной квартире возле метро Масельского. Владелец – ветеран ВСУ – отмечает, что оплата за проживание не требуется, условия предусматривают разделение расходов на продукты и участие в уборке. Проживание рассчитано на девушку.

Другое предложение предусматривает предоставление жилья в частном доме в пригороде Харькова в обмен на пособие по хозяйству. Дополнительно возможна поддержка продуктов питания и содействие в поиске работы.

Еще один вариант – бесплатная комната в частном доме в районе Сосновой горки, которая предлагается женщине. Размещение без оплаты, условия и продолжительность уточняются по контактному телефону.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове доступно ограниченному количеству людей, поэтому заинтересованным рекомендуется обращаться без промедлений и уточнять актуальные условия размещения у владельцев.

Формат проживания и бытовые условия могут зависеть от конкретного предложения. Контактная информация предоставляется непосредственно для уточнения деталей размещения и требований к совмещению.

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