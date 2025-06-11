Подорожание проезда во Львовской области снова больно ударило по карманам пассажиров, ведь ежедневные расходы на передвижение по региону или городу составляют все больший процент от семейного бюджета.

Подорожание проезда во Львовской области стало ощутимым уже с начала июня, сообщает Politeka.

Новые тарифы действуют на пригородных маршрутах, и многие уже заметили, что билеты выросли в цене. Теперь за поездку, которая раньше стоила 30 гривен, просят уже 40 или 50. К примеру, маршрут Жовтанцы-Львов подскочил с 40 до 50, и это не единственное направление, где произошло повышение.

Люди жалуются на резкий рост по направлениям Каменки-Бужской, Стрыя и других. В Укравтотрансе говорят прямо: подняли цены почти на всех пригородных и междугородних маршрутах. Причины, конечно, веские. Водители говорят, что горючее постоянно растет в цене, запчасти тоже. Кроме того, машины ломаются, а ремонты стоят больше.

А еще водителям теперь официально нужно платить минимум 20 тысяч гривен. Подорожание проезда во Львовской области объясняют и тем, что пассажиров стало меньше. В областной администрации подтвердили, что в них действительно поступило более десяти обращений от перевозчиков, которые просили разрешить новые тарифы.

Руководитель областного управления транспорта Степан Рудницкий говорит, что пересмотр стоимости билета – это уже привычная практика. Делают это каждые полгода, руководствуясь простой формулой: горючее плюс зарплата плюс техобслуживание.

Между тем подорожание проезда во Львовской области коснулось и самого облцентра. С 1 июня стоимость поездки с картой «Леокарт» подняли до 17 грн. А если платить банковской картой, то билет обойдется уже в 20.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Самые дешевые квартиры во Львове: в городе можно приобрести жилье по приятным ценам, фото.

Также Politeka писала, Бесплатное жилье для переселенцев во Львове: где предлагают убежище для ВПЛ.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров во Львове: куда обратиться за получением выплат.