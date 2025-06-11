Подорожание проезда во Львовской области стало ощутимым уже с начала июня, сообщает Politeka.
Новые тарифы действуют на пригородных маршрутах, и многие уже заметили, что билеты выросли в цене. Теперь за поездку, которая раньше стоила 30 гривен, просят уже 40 или 50. К примеру, маршрут Жовтанцы-Львов подскочил с 40 до 50, и это не единственное направление, где произошло повышение.
Люди жалуются на резкий рост по направлениям Каменки-Бужской, Стрыя и других. В Укравтотрансе говорят прямо: подняли цены почти на всех пригородных и междугородних маршрутах. Причины, конечно, веские. Водители говорят, что горючее постоянно растет в цене, запчасти тоже. Кроме того, машины ломаются, а ремонты стоят больше.
А еще водителям теперь официально нужно платить минимум 20 тысяч гривен. Подорожание проезда во Львовской области объясняют и тем, что пассажиров стало меньше. В областной администрации подтвердили, что в них действительно поступило более десяти обращений от перевозчиков, которые просили разрешить новые тарифы.
Руководитель областного управления транспорта Степан Рудницкий говорит, что пересмотр стоимости билета – это уже привычная практика. Делают это каждые полгода, руководствуясь простой формулой: горючее плюс зарплата плюс техобслуживание.
Между тем подорожание проезда во Львовской области коснулось и самого облцентра. С 1 июня стоимость поездки с картой «Леокарт» подняли до 17 грн. А если платить банковской картой, то билет обойдется уже в 20.
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