Отключение газа в Тернопольской области является частью запланированных профилактических мер по сохранению стабильной работы инфраструктуры.

Отключение газа в Тернопольской области коснулось десятков населенных пунктов Лановецкого общества, сообщает Politeka.

Из-за масштабных ремонтно-профилактических работ на газораспределительных станциях временно прекращено газоснабжение в городе Лановке и еще более 30 селах общины.

По информации Лановецкого участка Шумского УЕГГ, процесс будет продолжаться до 12 июня включительно, а их проведение критически важно для подготовки к стабильной работе сетей в отопительный сезон 2025-2026 годов.

Без газообеспечения остались жители сел Печерна, Краснолука, Акимовцы, Татаринцы, Загорцы, Михайловка, Юськивцы, Грибова, Гриньки, Казачки, Коростава, Кутиски, Осники, Огрызковцы, Молотков, Белозвезда, Малая Корначевка, Москалевка, Плиска, Люленцы, Буг Иванковцы, Оришковцы, Волица, Малые Кусковцы и Бережанка. Газовики отмечают, что после завершения рабочего процесса подача газа будет возобновлена ​​в кратчайшие сроки.

Такие мероприятия в пределах области позволяют избежать аварий и перебоев зимой. Отключение газа в Тернопольской области является частью запланированных профилактических мер по сохранению стабильной работы инфраструктуры.

Местные власти призывают жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам, ведь робочие меры проводятся в интересах общества.

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