Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Україні надаються благодійними організаціями.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Україні роздаються благодіцними організаціями, проте роздача відбувається лише в певні дні, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Харків

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові надається благодійною організацією Карітас.

В рамках проєкту Emmergency Appeal 24 волонтерами надаються продуктові набори і інші необхідні речі. Метою цього проєкту є забезпечення першочергових потреб людей, які постраждали внаслідок війни в Україні, а також сприяння їхньому відновленню у гідних умовах.

Суми

Також можна отримати, звернувшись до Сумського гуманітарного штабу.Підкреслимо, що штаб був створений на третій день після початку повномасштабної війни, 26 лютого 2022 року. Його діяльність зосереджена на наданні гуманітарної допомоги населенню, яке постраждало внаслідок війни, а також внутрішньо переміщеним особам, які прибули до Сумщини з інших регіонів України.

Важливо зазначити: для отримання підтримки треба заповнити форму про допомогу для місцевих жителів або для переселенців через чат – бот. На сторінці у Facebook фонд анонсує про дні видачі та відкриття реєстрацій.

Запоріжжя

Благодійний фонд Посмішка ЮА часто надає безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі. Інформацію щодо конкретних адрес і часу роздачі можна дізнатися на офіційних сторінках вашої громади у соціальних мережах. Посилання на них доступне на сайті Запорізької районної державної адміністрації.

Крім того, на своїй сторінці в Фейсбук організація оголошує про проведення нової роздачі їжі.

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